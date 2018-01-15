أقسم اليمين ويده على المصحف.. ولاية فرجينيا الأمريكية تعين باكستانياً وزيراً للتعليم

تواصل – وكالات:

قَالَتْ صَحِيفَة “ريتشموند تايمز” الأمريكية، ‘‘إن ولاية فرجينيا عينت مسلماً مسؤولاً عَاماً عن التعليم بها‘‘.

وأدى الأمريكي المسلم من أصل باكستاني “عاطف قرني” اليمين الدستورية، واضعاً يده على المصحف الشريف، أمام حاكم فرجينيا المنتخب “رالف نورثام” في مقر مجلس الشيوخ التابع للولاية الأسبوع الماضي، كأول مسلم يتسلم منصباً وزارياً فيها.

وعمل الوزير “قرني” مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مُشَاة البحرية الأمريكية برتبة رقيب.

وَأَكَّدَت الصَحِيفَة أن الوزير سيشرف على السياسة التعليمية، ودعم مدارس الولاية، إِضَافَةً إلى مؤسسات التعليم العَالِي.

و”قرني” من مواليد 1978، هاجر من مَدِينَة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، فرجينيا في عام 2005.