رياضي «نيوزيلاندي» شهير: يا له من شعور مدهش زيارة المسجد النبوي

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيوزيلاند هيرالد” النيوزيلاندية، الضوء على زيارة الرياضي المسلم الشهير “سوني بيل ويليامز” للمسجد النبوي خلال أدائه العمرة.

وتناولت الصحيفة التي تعد واحدة من أكثر الصحف انتشارا في نيوزيلاند، الصورة التي وضعها “ويليامز” على حسابه في “تويتر” وهو واقف أمام المسجد النبوي وكتب عليها “يا له من شعور مدهش زيارة المسجد النبوي في المدينة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “ويليامز” الذي يضع آية قرآنية كغلاف لحسابه على “تويتر”، اعتنق الإسلام في 2009م، وجاء في الآية “واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين” وكتبت بالإنجليزية.