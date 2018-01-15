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أبرزها الرواتب والتسريح.. 10 أسباب وراء ترك 53 ألف موظف عملهم خلال 2017

أبرزها الرواتب والتسريح.. 10 أسباب وراء ترك 53 ألف موظف عملهم خلال 2017
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تواصل- الرياض:

رصدت إحصائیة حديثة صادرة عن الهیئة العامة للإحصاء، 10 أسباب وراء ترك 53 ألف موظف العمل خلال عام 2017، مُشكِّلین بذلك نسبة 7 %من العدد الإجمالي للعاطلین عن العمل.

وتصدرت أسباب ترك الموظفین العمل والدخول في فئة العاطلین، قلة الرواتب والتي بلغت نسبتها نحو 35%، وكذلك التسريح بنسبة وصلت إلى نحو 15%.

وشملت الأسباب أيضاً نهاية العقد بین تارك العمل والمؤسسة، وقلة الأرباح، والعمل على فترتین، وبعد المسافة عن العمل، وتطلب العمل جهدا بدنیاً أو ذهنیاً، إلى جانب الأسباب الاجتماعیة والصحیة، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

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