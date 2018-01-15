«تطبيق آيفون» يفضح «إيراني» ارتكب جريمتي اغتصاب وقتل في ألمانيا

تواصل- وكالات:

ساعد تطبيق البيانات الصحية الذي يعمل على هواتف”آيفون إس” والنسخ الأحدث، التابعة لشركة آبل، في كشف ملابسات جريميتي قتل واغتصاب، وقدم التطبيق أدلة «دامغة» في محاكمة لاجئ في ألمانيا بتهمتي الاغتصاب والقتل، حيث يسجل التطبيق «بدقة متناهية» خطوات المستخدم.

ونقل موقع «ماذر بورد» التقني عن الشرطة، قولها: «إن بيانات التطبيق رصدت نشاطًا للمشتبه به وهو يصعد السلالم، ما قد يفسر ما قيل بشأن اصطحاب ضحيته، نزولًا على السلالم، بعد اغتصابها، إلى ضفة نهر دريسيام لإغراقها، ثم عودته.

ولم ينكر المتهم، ويدعى حسين، ك (إيراني الأصل)، التهمتين الموجهتين إليه، إلا أنه كذّب بعض المعلومات. وللتأكد من التفاصيل طلبت الشرطة الألمانية من حسين، الرقم السري لتصفح تطبيق الصحة على جهازه، لكنه رفض، فلجأت إلى شركة مختصة بمدينة ميونيخ، وتمكنت من فتحه.

وأكد التطبيق أن صاحب الآيفون «صعد السلالم» في فترة حدوث الجريمة.