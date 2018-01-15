«الإسكان»: سحب منح الأراضي من المستفيدين حال عدم الالتزام بهذا الشرط

تواصل – متابعات

كشفت وزارة الإسكان عن أنها ستقوم بسحب منح الأراضي من المستفيدين، في حال عدم الالتزام بالبناء عليها خلال 3 سنوات، مشيرةً إلى أنها تسلمها دون مقابل مالي، والمستلم هو المسؤول عن تطويرها.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتحمل الفوائد المترتبة على المستفيد إذا كان دخله 14 ألف ريال أو أقل، لافتةً إلى الانتهاء من حجز جميع الوحدات السكنية في مشروع رياض الخبراء.

وأشارت، إلى تحديد الدفعة الأولى والأقساط الشهرية عند مرحلة توقيع العقود النهائية، موضحةً أن من أبرز شروط الاستفادة من منتجاتها عدم تملك مسكن باسم صاحب الطلب، ويمكن الاعتراض على حالة الاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال كان المنزل مسجلًا باسم البنك، يمكن التقديم على منتجات الوزارة التي تشمل وحدات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، وأراضٍ، فيما يجري حاليًا تحديث البيانات لمنتج القرض، وفقًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا. وتعهدت الوزارة بتوزيع 300 ألف منتج خلال العام الجاري على دفعات شهرية، بزيادة قدرها 18 ألف منتج العام الماضي.