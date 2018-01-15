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الإفراج عن مسؤول كبير سابق في قضايا الفساد.. وإجراءات لإخلاء فندق «الريتز» قبل 25 فبراير

الإفراج عن مسؤول كبير سابق في قضايا الفساد.. وإجراءات لإخلاء فندق «الريتز» قبل 25 فبراير
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تواصل – الرياض:
أكدت مصادر أن النيابة العامة، أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين بارزين في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض على ذمة قضايا فساد، وقالت المصادر إن من بين المفرج عنهم مسؤول كبير سابق.
وتوقعت المصادر الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم، طبقاً لـ “عكاظ”.
وأشارت المصادر إلى تحركات وإجراءات سريعة لإنهاء ملفات المحتجزين على ذمة قضايا الفساد في فندق “الريتز كارلتون”، ممن وافقوا على التسوية مقابل إطلاق سراحهم.

وأكدت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر مسؤول أمس، أن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع الجهات المعنية، ولكن المصدر قال لـ “رويترز” أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق.
وطبقا لتقرير “رويترز” أمس – نشرته “تواصل” – إن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى أبلغها: «أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح تسوية بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن.

وكانت “تواصل” انفردت بخبر بدء الحجوزات أمام الزوار للإقامة في “الريتز”، اعتبارا من 25 فبراير القادم.

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