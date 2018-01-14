المحكمة الجزائية تبدأ محاكمة 11 سورياً لتأييدهم «داعش» ومساسهم بالنظام العام

تواصل – الرِّيَاض:

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، الأحد، محاكمة 11 سورياً يعمل معظمهم سائقو معدات ثقيلة؛ إِثْر اتهامهم بتأييد تنظيم داعش الإرْهَابي.

وسلمت المحكمة المتهم الأول والثَّانِي والثالث لائحة الدعوى المقامة ضدهم، وتتضمن: انتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حُكُومَة المَمْلَكَة وولاة أمرها، وتأييدهم لما يُسَمَّى “تنظيم داعش” المصنف تنظيماً إرْهَابياً، واستغلالهم الأراضي السعودية للغرض نفسه، ومتَابَعَتهم عَدَداً من المُعرّفات التي تؤيد مَا يقوم به “تنظيم داعش” الإرْهَابي من أَعْمَال قتالية في سوريا، وتمجيدهم لذلك وتحريضهم للغير للخروج إلى مواطن القتال في سوريا بِحَسَبِ ‘‘الرِّيَاض‘‘.

وتضمنت اللائحة اجتماعهم مع عدد من المؤيدين للتنظيم وما يقومون به من أَعْمَال قتالية في مواطن الصراع في سوريا، وتسترهم عليهم وعلى الأشْخَاص الذين سافروا لمَنَاطِق الصراع للمشاركة في الأَعْمَال القتالية هناك، وأشْخَاص آخرين يرغبون في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، كما كَشَفَت لائحة التهم عن تخزينهم وإعدادهم وإِرْسَال مَا من شأنه المساس بالنظام العام.