ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كاليفورنيا إلى 19 قتيلاً

تواصل – وكالات:

تسبب انزلاقات التربة الضخمة التي ضربت قسماً من جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع، في مَقْتَل 19 شَخْصاً بِحَسَبِ حصيلة جديدة أَعْلَنَت نهاية الأسبوع، فيما لا يزال خمسة أشْخَاص مفقودين.

وقَالَتْ أجهزة الإِسْعَاف في مِنْطَقَة سانتا باربرا: ‘‘إن عدد المفقودين قد “يتغير بشكل كبير” فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة‘‘.

وأوردت سلطات المِنْطَقَة عبر ‘‘تويتر‘‘ أن البِيئَة غير المستقرة، ولا تزال تشكل خطراً على المَدَنِيّين والمسعفين والكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل.

وتَسَبَّبَت الأَمْطَار الغزيرة التي انهمرت على هذه المِنْطَقَة التي تعرضت لحرائق مترامية في ديسمبر، بانزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو ومدناً أُخْرَى في مِنْطَقَة سانتا باربرا شمال غرب لوس أنجلوس.

وإِضَافَةً إلى القَتْلَى والجَرْحَى، دمرت السيول الموحلة 65 منزلاً، وأصابت أكثر من 450 بأضرار.