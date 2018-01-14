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لحمايتك من الجفاف.. 20 نوعاً من الفاكهة والخضروات تعوضك عن نقص الماء

لحمايتك من الجفاف.. 20 نوعاً من الفاكهة والخضروات تعوضك عن نقص الماء
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تواصل – وكالات:

يَحْتَاج الجسم إلى لترين أو 8 أكواب من الماء يَوْمِيّاً للحماية من الجفاف والتخلص من السموم، لكن الكثيرين يهملون الانتظام بشرب المياه أو لا يرغبون.

ويتخوف هؤلاء من الدخول المتكرر للمرحاض، لا سِيَّمَا إذا كانت طبيعة وظائفهم تعتمد على التنقل كَثِيراً، أو لا يرغبون في حمل زجاجات الماء.

ويمكن لهذه الفئة من الأشْخَاص التعويض عن قلة شربهم للمياه من خلال الإكثار من تناول الخضار والفاكهة؛ كونها تتفوق على غيرها من الأطعمة في احتوائها على أكبر قدر من الماء، فالخيار، والخس، والفجل مثلاً تحتوي على أكثر من 95% منها على ماء.

إليك أبرز الخضروات والفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية جِدّاً من الماء، والتي تعوّضك عن قلة شرب للمياه.

1 – الخيار

2 – الكوسة

3 – الكرافس

4 – الطماطم

5 – الخس

6 – الفجل

7 – الملفوف

8 – الفلفل

9 – الباذنجان

10 – القرنبيط

11 – الفراولة

12 – الجريت فروت

13 – الشمام

14 – الخوخ

15 – البطيخ

16 – توت العليق

17 – البرتقال

18 – البرقوق

19 – المشمش

20 – التوت

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