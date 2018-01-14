إن كنت مؤهلاً ولم يصلك دعم برنامج «حساب المواطن».. اتبع الخطوات الآتية

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج “حساب المواطن” عَدَداً من النقاط، يمكن أن يتبعها المواطن، فِي حَالِ كونه مؤهلاً للحصول على دعم من “حساب المواطن” لكنه لا يصله الدعم.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “حساب الوطن” على تويتر، “إنفوجرافيك” يوضح الآلية التي يمكن للمواطن اتباعها للحصول على الدعم.

وجاءت النقاط المحددة كالآتي: