لصوص فندق «الريتز» سرقوا مجوهرات بـ 5.42 مليون دولار

تواصل – وكالات:

سطا ثلاثة لصوص مسلحين بالفؤوس على متجر في فندق الريتز باريس الفاخر، وسرقوا مجوهرات بقيمة 5.42 مليون دولار، واستطاعت الشرطة الفرنسية استعادة جميع المسروقات.

اللصوص الثلاثة الذين نفذوا جريمة السطو على متجر الفندق الذي يقع وسط باريس في ساحة فندوم قرب وزارة العدل، جميعهم في سن الثلاثين عاما، وقامت الشرطة بمحاصرتهم في مبنى.

وألقى اللصوص الثلاثة بعض المسروقات على شريكين آخرين كانا ينتظران بالخارج وهرب الشريكان بسيارة ودراجة نارية، لكن حقيبة بها بعض المسروقات سقطت من سائق الدراجة النارية بعدما صدم أحد المارة.

وأكدت الشرطة العثور على كل الجواهر المسروقة في الحقيبة التي استعادها أفراد الأمن ، وعثر على السيارة على بعد 20 كيلومترا شمالي باريس.