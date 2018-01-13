«نيويورك تايمز»: أدلة جديدة تثبت تورط إيران في تسليح الحوثيين باليمن

تواصل- سامر محمد:

اهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بالتقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة والذي خلص إلى أن إيران انتهكت الحظر المفروض على إرسال الأسلحة اليمن، وذلك من خلال عدم منعها ميليشيا الحوثي من الحصول على صواريخ إيرانية، بما في ذلك الصاروخ الذي أطلق قبل أكثر من شهرين، واستهدف العاصمة السعودية.

واعتبرت الصحيفة أن التقرير الذي سلم إلى مجلس الأمن من شأنه أن يعطي ثقلا لجهود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الرامية لمحاصرة إيران بالاتهامات المتعلقة بتورطها في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وذكرت أن التقرير الذي لم يخرج للعلن تم تأكيده من قبل دبلوماسيين في مجلس الأمن اطلعوا على نسخ منه.

يأتي التقرير بعد نحو شهر من عرض سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة على الصحفيين أجزاء من صاروخ وطائرة بدون طيار، في سياق سردها لوقائع تثبت تواطؤ إيران في تسليح الحوثيين.