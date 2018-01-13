صفعة جديدة لـ«أبل».. حرارة شديدة ودخان من بطاريات آيفون

تواصل- وكالات:

تسود حالة من القلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع حرارة بطارية آيفون، وتجاوز الأمر مرحلة ارتفاع حرارة البطارية إلى انبعاث دخان منها، بحسب تقارير رسمية أمريكية.

وكتب أربعة أعضاء من الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، بينهم رئيس لجنة الطاقة والتجارة، يوم الجمعة، إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” يطلبون منه إجابة عن أسئلة تتعلق بإعلانها إبطاء أجهزة آيفون متقادمة بطارياتها ضعيفة.

وكانت الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا اعتذرت عن هذه المسألة في 28 ديسمبر الماضي، وخفضت تكاليف استبدال البطارية، وقالت إنها ستغير برامجها لتظهر للمستخدمين ما إذا كانت بطارية هاتفها جيدة، كما ذكرت الرسالة أنهم يشعرون بالقلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع حرارة بطارية آيفون وانبعاث دخان منها في سويسرا.

وبعث السناتور الأمريكي جون ثون الذي يرأس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ برسالة مماثلة إلى شركة أبل يوم الثلاثاء. ولم ترد شركة أبل على طلب للتعليق يوم الجمعة.