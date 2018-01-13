«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1464 متقدماً على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1464 متقدماً على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم

مجموعة بن لادن: مستمرون كشركة خاصة.. وأغلب أعمالنا مع الحكومة

مجموعة بن لادن: مستمرون كشركة خاصة.. وأغلب أعمالنا مع الحكومة

كشْف لغز الروائح الكريهة بـ«الرياض».. معمل حلوى في «مستودع قاذورات»

كشْف لغز الروائح الكريهة بـ«الرياض».. معمل حلوى في «مستودع قاذورات»

تجاوزات أخلاقية وتحرش.. «متدربة» تفضح ممارسات بعض المحامين

تجاوزات أخلاقية وتحرش.. «متدربة» تفضح ممارسات بعض المحامين

«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها

«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها
0

تواصل- متابعات:

حدَّدت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي ‏أعدتها الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية يعود إليها القضاة في قضايا غسل الأموال.

من بين المبادئ والقرارات القضائية التي يرجع إليها القضاة خلال نظرهم في قضايا غسل الأموال، أنه يتم عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الأموال توجه للشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

يذكر أن مجموعة المبادئ والقرارات القضائية تضمنت 2323 مبدأً وقراراً قضائياً تم استخلاصها من أكثر من 20 ألف حكم وقرار قضائي خلال الفترة من 1391 وحتى 1437، وهي تشكل إرثاً قضائياً مهماً في التاريخ القضائي في المملكة العربية السعودية.

وتتمثل المبادئ الأربعة في:

1- عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد.

2- المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام فلا ينطبق عليه النظام.

3- إذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الأموال توجه الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

4- في قضايا تهريب الأموال يسأل المدعى عليه عن مصدرها، ومشروعية كسبها من عدمه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النقد السعودي» ترفع الإيقاف عن «المتحدة للتأمين التعاوني»

«النقد السعودي» ترفع الإيقاف عن «المتحدة للتأمين التعاوني»

بالصور.. وزير «العدل» يُدشّن مجموعة مبادئ قضائية تصدر لأول مرة بالمملكة

بالصور.. وزير «العدل» يُدشّن مجموعة مبادئ قضائية تصدر لأول مرة بالمملكة

وزير العدل يثمن الأوامر الملكية بتسمية أعضاء بـ«الأعلى للقضاء» والمحكمة العليا

وزير العدل يثمن الأوامر الملكية بتسمية أعضاء بـ«الأعلى للقضاء» والمحكمة العليا

«النقد»: شريط أمني ثلاثي الأبعاد بالعملات الورقية لمنع التزوير (فيديو)

«النقد»: شريط أمني ثلاثي الأبعاد بالعملات الورقية لمنع التزوير (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صفاء بعد صخب
تدوينات حرة

صفاء بعد صخب

المزيد
هذا فتح.. وذاك استعمار!
مقالات

هذا فتح.. وذاك استعمار!

المزيد
في غزة.. تُجار وأصحاب حِرَف يتنازلون عن أموالهم لدى المُعسِرين
تقارير وحوارات

في غزة.. تُجار وأصحاب حِرَف يتنازلون عن أموالهم لدى المُعسِرين

المزيد
إهانة «شاعر» لوافد تُثير جدلاً بـ«تويتر».. هل تُدافِع «العمل» عن المواطن والمقيم؟
تقارير وحوارات

إهانة «شاعر» لوافد تُثير جدلاً بـ«تويتر».. هل تُدافِع «العمل» عن المواطن والمقيم؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>