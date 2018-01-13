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مقتل 40 من عناصر ميليشيا الحوثي وأسر قيادي في معارك مع الجيش اليمني

مقتل 40 من عناصر ميليشيا الحوثي وأسر قيادي في معارك مع الجيش اليمني
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تواصل – وكالات:

قُتل أكثر من 40 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في هجوم لقوات الجيش اليمني، في مديرية ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة أن من بين القتلى ثلاثة من القيادات الميدانية للميليشيا.

وأشار المصدر في تصريح لموقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أسر قيادي آخر في المعارك التي ساندها طيران التحالف العربي.

كما لقي قيادي في الميليشيا مصرعه مع خمسة من مساعديه في مواجهات مع قوات الجيش في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

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