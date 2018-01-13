الإسكان المتوسط.. مستقبل السوق العقاري بامتياز 

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توقع خبراء انتعاشة ملحوظة لسوق الإسكان المتوسط بالمملكة، وزيادة في نسبة تملك المواطنين للمساكن بواقع 5% سنويا، مؤكدين أن السوق العقارية السعودية سيكون سوقا للعقارات المتوسطة بامتياز، نتيجة سيطرة الفئة المتوسطة وذات الدخل المحدود على النسبة الاكبر من المجتمع في المملكة.

وأشار تقرير “المرايا القابضة” إلى أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط أصبحت أكثر تأثيراً على قرارات المستخدم النهائي لدى غالبية الأسواق العقارية، في ظل استمرار ضخ هذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتشهد هذه الشريحة اهتماماً متزايداً من قبل كافة الأطراف وعلى الدوام، حيث ترتبط مشاريع الإسكان المتوسط بالخطط الحكومية الرامية إلى توفير منتجات عقارية تتناسب وذوي الدخل المحدود والمنخفض، ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون قدرة المواطن على امتلاك المنزل المناسب.