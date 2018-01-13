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مسؤول سابق بـ«سعودي أوجيه» يوجِّه رسالة قوية لـ«الحريري»

مسؤول سابق بـ«سعودي أوجيه» يوجِّه رسالة قوية لـ«الحريري»
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تواصل- وكالات:

في تجمُّع لعشرات الموظفين السابقين في شركة “سعودي أوجيه، أمام منزل رئيس الوزراء سعد الحريري في بيروت، شدد حنا الحداد، مسؤول التموين سابقاً في الشركة، على أن الحريري يتحمل مسؤولية دفع المرتبات وليست المملكة، بحسب “العربية”.

وقال “الحداد”، وهو يمسك ميكروفوناً موجهاً حديثه للحريري، “أنت سكتّ على أقرب الناس إليك اللي سرقوا حقوق العمال.. حقوق الناس ادفعها من جيبتك الخاصة”.

وأضاف، “ما إلك حق تهين الناس.. اللي سرقوا أنت مسؤول عنهم.. اسمي حنا خليل الحداد، صبيعي بعينين كل واحد حدك، ما كنت مضطر أطلع عيالي من الجامعات أو أبيع أرضي بنص تمنها لو بدي أسرقك”.

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