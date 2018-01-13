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الشرطة الكندية تبحث عن شخص قطع حجاب مسلمة وفرَّ هارباً

الشرطة الكندية تبحث عن شخص قطع حجاب مسلمة وفرَّ هارباً
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “ذا ستار” الكندية: إن “خولة نعمان” التي تبلغ من العمر 11 عاماً كانت تسير إلى المدرسة ومعها شقيقها الصغير، أمس الجمعة، عندما شعرت بشخص يسحب غطاء الرأس الخاص بجاكت الشتاء الذي ترتديه.

وتحدثت الصحيفة عن أن الفتاة كانت هدفاً لاعتداء شخص يحمل مِقصاً، حيث اعتدى هذا الشخص عليها مرتين، وتحقق شرطة “تورنتو” في الهجوم على أنه جريمة كراهية.

وذكرت الفتاة أنها شعرت بالخوف والارتباك لحظة الاعتداء، كما أنها لم تشعر بالارتياح تجاه ما حدث معها، وعندما هاجمها وسحب غطاء الرأس الخاص بالجاكت، شعرت وكأنه مزق حجابها من الخلف، ثم أدارت وجهها لتنظر إليه وصرخت فيه ففرَّ هارباً، ووجدت أنه شاب آسيوي، وأخبرت الشرطة بالتفاصيل.

وتفاعل رئيس الوزراء الكندي “جوستين تروديو” مع الحادثة، وكتب على حسابه في “تويتر” أنه متعاطف بقلبه مع “خواجة نعمان” بعد هذا الهجوم، مضيفاً أن كندا مجتمع منفتح ومضياف، وحوادث كهذه لا يمكن التسامح معها.

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