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المسند: هذه علامة نهاية أيام «المربعانية»

المسند: هذه علامة نهاية أيام «المربعانية»
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل- فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن ظهور نجم النسر الطائر في السماء يعد علامة على نهاية أيام “المربعانية”.

وأوضح المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: أنه عند نهاية “المربعانية” يُرى نجم النسر الطائر (Altair) في السماء، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تماماً حوالي الساعة 05:53. وأضاف أن ظهور نجم النسر الطائر للعيان، أذان بنهاية “المربعانية” كما لاحظ العرب ذلك قديماً.

وأشار إلى أن هذه الأيام هي أقصى وقت لدخول وقت صلاة الفجر خلال العام، وسيستمر ذلك حتى قبيل نهاية يناير الحالي، مضيفاً أنه في هذه الأيام نشهد شروقاً متأخراً للشمس، وهو يمثل الحد الأقصى للشروق على مدار السنة.

يذكر أنّ المملكة تشهد بدءاً من مساء غد الأحد، موجة باردة، ويكون يوم الاثنين هو أول أيام “الشبط”.

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