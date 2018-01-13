آلاف «الخفافيش» تحترق في سماء أستراليا

تواصل – وكالات:

حذر علماء البيئة، من موجة الحرارة المرتفعة في أستراليا وما نجم عنها من موت جماعي للخفافيش التي يدرج بعضها في الكتاب الأحمر مثل خفافيش “الثعالب الطائرة”.

وقالت كيت ريان، مديرة علم البيئة من مدينة كامبلتاون: “عندما تصل درجة حرارة الجو إلى 44 مئوية (وهذا ما تشهده أجواء وسط وجنوب أستراليا في الأيام الأخيرة)، فإن دماغ الخفاش (ينطبخ) بالمعنى الحرفي للكلمة، ويفقده ذلك التحكم بالذات وإمكانية التعرف على الاتجاهات والحركة في الأجواء”.

وأدلت الخبيرة ريان بقولها هذا، بعد أن وجد علماء البيئة والسكان المحليين في ضواحي مدينة كامبلتاون جثث آلاف الخفافيش التي قتلتها الحرارة المرتفعة، وخاصة صغيرة السن منها، والتي لم تتمكن بعد من التحكم في درجة حرارة جسمها، بحسب موقع “LiveScience”.

وذكرت الخبيرة أنه من الممكن أن تهدأ موجة الحرارة في الأيام المقبلة، ولكن ريثما يحدث ذلك سوف “ينطبخ” العديد من الخفافيش الحية، والأخطر من ذلك أن تكرار حالة الطقس الشاذة هذه، قد يُعرِّض خفافيش “الثعالب الطائرة” الأسترالية لخطر الانقراض.