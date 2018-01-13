مع تحسن أسعار «النفط».. الأسهم السعودية ترتفع للأسبوع الرابع على التوالي

تواصل – الرياض:

تمكنت سوق الأسهم السعودية، من التغلب على الضغوط البيعية التي كانت تتعرض لها أثناء التداولات الأسبوعية في الأسبوعين السابقين، ما يحسن الرؤية تجاه السوق خاصة مع تحسن أسعار النفط التي لامست 70 دولارا أثناء الإجازة الأسبوعية للسوق المحلية.

وارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع على التوالي لتغلق عند 7338 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المستوى المتوقع لها بحسب التقرير الأسبوعي السابق.

وتأثر سوق الأسهم بتحسن أسعار النفط والتطورات مما عزز بيئة التداول وفرص انضمامها للمؤشرات الدولية والتي قد تدفع بالسوق إلى مزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع المقبل لملامسة مستويات 7400 نقطة، التي قد يكون من الصعب تجاوزها بسهولة نظرا إلى الأرباح الرأسمالية المتراكمة في محافظ المتداولين جراء الارتفاعات المتتالية للمؤشر التي بدأت من عند 6750 نقطة في نوفمبر الماضي.

وافتتح المؤشر العام عند 7277 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية، وسجل أعلى نقطة عند 7338 نقطة رابحا 0.85 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7275 نقطة فاقدا 0.02 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7338 نقطة رابحا 60 نقطة بنسبة 0.84 في المائة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتراجعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 5.8 مليار ريال لتصل إلى 15.3 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 30 في المائة بنحو 350 مليون سهم لتصل إلى 829 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.6 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 102 ألف صفقة.

وتراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المرتفعة “تجزئة السلع الكمالية” بنسبة 2.8 في المائة يليه “النقل” بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا “الطاقة” بنسبة 1.8 في المائة. وتصدر المتراجعة “الصناديق العقارية المتداولة” بنسبة 2.3 في المائة، يليه “التأمين” بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا “السلع طويلة الأجل” بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا “المواد الأساسية” بنسبة 29 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال، يليه “إدارة وتطوير العقارات” بنسبة 24 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا “المصارف” بنسبة 20 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات.

تصدر المرتفعة “بترو رابغ” بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 19.65 ريال، يليه “أكسا التعاونية” بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال، وحل ثالثا “بدجت السعودية” بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 29.48 ريال.

وتصدر المتراجعة “الحكير” بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 29.12 ريال، يليه “بوبا العربية” بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 88.66 ريال، وحل ثالثا “الإعادة السعودية” بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 8.51 ريال.

وكان الأعلى تداولا “دار الأركان” بقيمة 3.2 مليار ريال بنسبة 21 في المائة، يليه “سابك” بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا “الإنماء” بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.