«الخضيري» يحذر من «الشيشة الإلكترونية» ويدعو للإبلاغ عن مروجيها

تواصل – فريق التحرير:

أعاد الدكتور فهد الخضيري الباحث والمتخصص في علم المسرطنات، التذكير بخطورة الشيشة الإلكترونية على الصحة.

ونشر الخضيري مجددا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قرار وزارة التجارة والاستثمار والذي يقضي بمنع استيراد السيجارة والشيشة الإليكترونية لخطورتها على الصحة.

وقال الخضيري: “هذا قرار منع استيراد وبيع وتداول السيجارة والشيشة الإليكترونية، نتمنى من كل محب لأبنائنا وللمحافظة على صحتهم التبليغ عن أي منشأة أو شخص يتداولها على الرقم 1900 او عبر تطبيق (بلاغ تجاري)”.