«جمرك الحديثة» يحبط 4 محاولات لتهريب 1.3 مليون حبة «كبتاجون»

تواصل – واس:

أحبط جمرك الحديثة أربع محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (1,325,433) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل أربع مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال أربعة محاولات لتهريبها, حيث وردت أولاً إرسالية مواد غذائية, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على الإرسالية, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (723,121) حبة مُخبأة داخل (300) علبة “بازلاء” بعد استحداث تجاويف جانبية لكل علبة ووضع الحبوب بداخلها ووضع البازلاء وإعادة تغليفها مصنعياً لغرض التمويه.

وتابع العنزي أنه في المحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (595,376) حبة, كانت مُخبأة ضمن إرسالية “معدات ثقيلة” بعد تجويف بعضاً منها ووضع الحبوب بداخلها.

وتابع أن الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة بلغت (6,000) حبة كانت مخبأة داخل ماكينة مركبة خاصة, حيث تم استغلال الفاصل بين رأسي الماكينة ووضع الحبوب بداخلها.

وأشار مدير عام جمرك الحديثة إلى أن رجال الجمارك تمكنوا من إحباط كمية بالمحاولة الأخيرة بلغت (936) كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل تجويف مسجّل المركبة بعد دمجها مع قهوة مطحونة لغرض التمويه، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.