استبعاد قطيع إبل قبل دخوله مهرجان الملك عبدالعزيز لإصابة «حوارين» بـ«كورونا»

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استبعاد حوارين من إبل، بعد اكتشاف إصابتها بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) في الابل، وكامل القطيع المخالط لها قبل دخولها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وفق الاجراءات المتبعة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، في بيان، أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن الكشف ومتابعة صحة الإبل في المهرجان من خلال 40 فرقة بيطرية، بالتعاون مع ادارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل ، مشيراً إلى أن الفرق البيطرية بدأت بالعمل قبل موعد المهرجان بشهر بالكشف على الإبل قبل دخولها موقع المهرجان، إضافة إلى ترقيمها والكشف عليها في مختلف مناطق المملكلة قبل انتقالها إلى منطقة المهرجان.

وأفاد الدكتور البطشان، أن اكتشاف هاتين الحالتين لم يكن مفاجئا ، باعتبار أن التاريخ الوبائي للمرض يشير إلى أن ظهور الحالات يكون في شهر يناير وفبراير، مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل يعملون جميعاً على إجراءات احترازية تشمل فحص الإبل في مواقع مختلفة، علاوة على فحص المخالطين لها.

وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان إلى أن موقع سوق المزاد بالمهرجان كامل خاضع للسيطرة من الفرق البيطرية، ويتم التعامل مع أية حالات إيجابية وفق الآلية المتبعة بين البيئة والصحة.‎