الغذاء اليومي في المملكة.. تعرف على القيمة الغذائية لـ«الدجاج»

تواصل – وكالات:

الدجاج من الوجبات الغذائية المحببة لدى الكبير والصغير، فضلا عن كونه الغذاء اليومي لكثير من العائلات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

ويؤكد خبراء التغذية أن الدجاج من أغنى مصادر البروتين خاصة إذا تم تناول الصدور خالية من الجلد، فهو من الأطعمة الصحية إذا تم استبعاد الجلد.

وإليكم أهم القيم الغذائية في الدجاج وأفضل طريقة لطبخه:

البروتين: تحتوي كل حصة من الدجاج (112 جراماً) على 28 جراماً من البروتين، ومثل مصادر البروتين الحيواني الأخرى يتكون بروتين الدجاج من الـ 9 أحماض أمينية الأساسية.

الكربوهيدرات والدهون: يمتاز لحم الدجاج بأنه خالٍ من الكربوهيدرات، وعند تناول حصة من لحم الصدر الخالي من الجلد مقدارها 96 جراماً تحصل على 143 سعرة حرارية، و3 جرامات من الدهون منها جرام واحد فقط من الدهون الصلبة غير الصحية.

أما لحم الفخذ فيحتوي على نسبة دهون أكبر، وعند تناول حصة مقدارها 86 جراماً من لحم فخذ الدجاجة تحصل على 165 سعرة حرارية و8 جرامات من الدهون ويبلغ مقدار الدهون الصلبة فيها جرامين.

الفيتامينات: الدجاج مصدر رائع لفيتامينات “ب” وخاصة “ب3″ و”ب6”. عند تناول 112 جراماً من الدجاج تحصل على 40 بالمائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين “ب3″، و16 بالمائة من احتياجاتك اليومية من “ب6”. وتقوم هذه الفيتامينات بتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، وهي ضرورية لنظام المناعة والأعصاب.

المعادن: الدجاج غني بالفسفور والسيلينيوم، وتوفر كل 112 جراماً من الدجاج 16 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الفسفور، و30 بالمائة من احتياجات الجسم من السيلينيوم. الفسفور حيوي لصحة وقوة العظام، والسيلينيوم يساعد المناعة وهرمونات الغدد.

طرق الطهي: الدجاج المقلي خاصة في زيت تم تسخينه إلى درجة حرارة عالية ليس صحياً، كما أن جلد الدجاج ليس صحياً، وغلي الدجاج في الماء يفقده جزءاً من فيتامينات “ب”، لذا ينبغي تناول شوربة الدجاج، أو تناوله مشوياً، على أن يكون معه خضروات للحصول على بقية المعادن التي يحتاجها الجسم.