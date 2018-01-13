تفاصيل سرقة ذهب بقيمة 13 مليون دولار من شركة أمن

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة في واقعة سرقة شحنة ذهب دولية بقيمة حوالي 13 مليون دولار من شركة برينكس للأمن والحماية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

وأضافت المصادر، أن جريمة السرقة وقعت في 6 ديسمبر، لكن بيان الشركة لم يشر إلى مكان الحادث.

وأوضح بيان للشركة، أن تحقيقات تجرى في الجريمة، وأن العميل المتضرر من السرقة حصل على تعويضات، بحسب ‘‘رويترز‘‘.

ووقعت الشركة ضحية لعمليات سرقة من قبل، بينها جريمة في 2013 عندما ارتدى لصوص زي الشرطة، وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا كمية من الألماس، بقيمة 50 مليون دولار، من شاحنة تابعة لبرينكس على مدرج بمطار بروكسل.

ويصل حجم رأس المال السوقي لشركة برينكس إلى 3.95 مليار دولار، ومن بين عملائها مؤسسات مالية، ومتاجر تجزئة، وبنوك مركزية.