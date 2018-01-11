«حساب المواطن»: تأكد من هاتين الخطوتين قبل الاعتراض على قيمة «الدعم» المستحق

تواصل – الرِّيَاض:

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم فتح باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق لمستفيدي الدفعة الثَّانِية يوم الاثْنَيْنِ المقبل، حيث تنص إِجْرَاءَات حساب المواطن على فتح باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق في اليوم الخامس بعد إيداع الدفعة المستحقة.

وأودع حساب المواطن، الدفعة الثَّانِية يوم 10 يناير الْجَارِي، وبلغت 2.1 مليار ريال استفاد منها 11 مليون مواطن ومواطنة، كما دَعَا الرَاغِبِين في الاعتراض على قيمة الاستحقاق إلى استخدام حاسبة الدعم الافْتِرَاضية التي تم توفيرها على موقع البرنامج.

ودعا حساب المواطن، إلى التأكد من أمرين قبل تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وهما: (التأكد من إدخال نفس الدخل الذي تم اعْتِمَاده عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج، وأَيْضاً التأكد من أهلية كل الأَفْرَاد التابعين للحصول على الدعم وَفْقَ السياسات المعلنة).

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المَمْلَكَة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أَي من دور الإيواء الحُكُومِيّة أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.