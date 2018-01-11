خاصة النفسية ولقاحات الأطفال.. شح الأدوية في «جازان» يربك المرضى والمراجعين

تواصل – جازان:

تسبب شح بعض الأدوية في مُسْتَشْفَيات والمراكز الصحية بمِنْطَقَة جازان في إرباك المَرْضَى والمراجعين خَاصَّة الأطفال، ومراجعي صيدلية مُسْتَشْفَى الصحة النفسية خلال الشهر الماضي.

وكانت صيدلية مُسْتَشْفَى الصحة النفسية، قد شهدت خلال الشهر الماضي شحّاً في توافر بعض الأدوية الضرورية التي يَحْتَاج إليها المريض باسْتِمْرَار، وانعدام البعض الآخر، فيما أَوْضَحَ أحد المراجعين أن عدم توافر الدواء الخاص بمرضه تسبب في انتكاس حالته الصحية.

وتسبب شح الأدوية إلى قيام الأطباء بتقليص فترة المراجعات لعدة أَيَّام بعد أن كان المريض لا يَحْتَاج لمراجعة المُسْتَشْفَى إلا بعد 3 أشهر لصرف كمية أُخْرَى من الدواء، بينما يكتفي صيادلة المُسْتَشْفَى بتختيم الوصفات الطبية، وتَوْجِيه المَرْضَى إلى المُسْتَشْفَيات الأُخْرَى، والصيدليات التِجَارِيّة في المِنْطَقَة؛ على أمل الحصول على كمية من الدواء لديهم.

ووجد كثير من ذوي مَرْضَى الصحة النفسية أنفسهم مرغمين على شراء كميات من الأدوية من خلال الصيدليات التِجَارِيّة رغم ارْتِفَاع أسعارها، حيث يصل بعضها إلى 300 ريال؛ مِمَّا شَكَّلَ ضغطاً مادياً عليهم، بِحَسَبِ “الوطن”.

ولم يقتصر شح الأدوية على النفسية منها، بل أكَّدَ بعض المَرْضَى أن هناك نقصَ أدوية أُخْرَى ولقاحات الأطفال تَسَبَّبَت في إرباك المَرْضَى والمراجعين، سواء للمُسْتَشْفَيات أو مراكز الرعاية الصحية؛ نَتَج عنها تجاوز الأطفال للعمر المعين لأخذ اللقاح، وَهُوَ مَا يَجْعَلُهُا تكون عديمة الفائدة.

بِدَوْرِهِ دَعَا المتحدث الرسمي لصحة المِنْطَقَة، نبيل غاوي، إلى الإبلاغ على الرقم 937 فِي حَالِ وجود أَي نقص، ليتم اتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة.