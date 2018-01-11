«Blackhawk» جهاز جديد للتحكم في ألعاب الواقع الافتراضي بالأقدام

http://24.ae/article/411283/210بالفيديو – جهاز – تحكم – للألعاب – بالأقدام

تواصل – وكالات:

كَشَفَت شركة 3dRudder عن جهازها الجديد Blackhawk، الذي يسمح بالتحكم في ألعاب الواقع الافْتِرَاضي عن طريق الأقدام، وذلك في معرض CES للإِلِكْتُرُونِيّات، المقام في لاس فيجاس الأمريكية.

وتعتمد تقنية الجهاز الجديد على تحويل حركات الأقدام الخَاصَّة باللاعبين إلى أوامر حركة في الكثير من ألعاب الواقع الافْتِرَاضي، ليستخدم اللاعب يديه لتنفيذ أوامر أُخْرَى.

ويمكن أن يعمل جهاز Blackhawk الجديد مع العديد من نظارات الواقع الافْتِرَاضي، منها إتش تي سي Vive، وأوكولوس Rift مع الألعاب المشتراة عن طريق متجر SteamVR، أو أوكولوس ستور، وأَيْضاً مع نظارة مايكروسوفت للواقع المختلط.