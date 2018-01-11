إنقاذ حياة مقيمة أصيبت بانفجار شريان بالرأس في الجبيل

تواصل – الجبيل:

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في إنقاذ حياة مقيمة تبلغ من العمر 34 عاما، بفضل الله.

وكان انفجار أحد الشرايين قد تسبب في تمدد الوعاء الدموي للشريان السباتي الداخلي بالرأس مما أدى لنزيف دموي وشلل بالعين اليسرى.

وأوضح قائد الفريق الطبي للعملية استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى د. نبيل الشافعي، أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة اتضح أنها بحاجة لعملية جراحية طارئة لوقف النزيف وإصلاح تمدد الشريان السباتي الداخلي بالرأس، مضيفة أن العملية الجراحية استغرقت ثلاث ساعات وقد تكللت بالنجاح بفضل الله وتوفيقه.