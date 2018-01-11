جدة.. التحقيق مع طبيبة خالفت الأنظمة مع شركة أدوية خاصة

تواصل – الرياض:

بدأت وزارة الصحة التحقيق مع طبيبة سعودية تشغل منصبا قيادي بمستشفى حكومي، بعدما خالفت الأنظمة والتعليمات مع إحدى الشركات الخاصة.

وفي التفاصيل أحالت الشؤون الصحية بجدة، أول أمس الأربعاء، طبيبة تشغل منصب مساعدة مدير مستشفى حكومي إلى التحقيق، بعدما وجهت بخطاب رسمي المراكز الصحية التابعة للمستشفى بالسماح لمندوبي شركة خاصة للأدوية ومستلزمات الأطفال بالدخول، للتوعية عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين.

وأوضحت صحة جدة، أن التعميم الذي أوقفه مدير المستشفى فور اطلاعه عليه يخالف الأنظمة والتعليمات، إذ لا يوجد مبرر للاستعانة بتلك الشركة في التوعية في مجال الرضاعة الطبيعية، لاسيما أن هذا من البرامج المعتمدة في إدارة تعزيز الصحة التابعة للمديرية، التي يعمل فيها موظفون حكوميون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، وأن هذه المسألة من الأمور الحساسة التي تناولها بشكل أو بآخر نظام “بدائل حليب الأم”.

وأضافت صحة جدة، أن الشركة المشار لها معروفة في مجال آخر لا علاقة له بالرضاعة الطبيعية، وقد تكون هذه المسألة وسيلة للوصول إلى عمل دعائي داخل مرافق الصحة والترويج لمنتج معين وإيهام المستهلكين بأنه منتج معتمد لدى وزارة الصحة، وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، وفقا لـ”عكاظ”.

وبينت أنه جرى توجيه الإدارة المختصة في المديرية بالتعميم على كافة المرافق التابعة لصحة جدة بعدم السماح لأي شركة خاصة بالدخول إلى المرافق الصحية بغرض الدعاية أو التوعية، وفي حال وجد ما يبرر التعاون مع جهات خاصة فيتم الرفع للمديرية لدراسة المسألة من كافة الجوانب للتأكد من مدى نظامية ذلك الأمر، ومدى الاستفادة منه.