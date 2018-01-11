«مدني جازان» يباشر غرق طفل وفتاة في مياه راكدة بمجرى وادي شهدان (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم، يحيى القحطاني، ‘‘إنه ورد بلاغ عن حالتي غرق بمحافظة بيش وعند وصول الفرق للموقع، تبين غرق طفل وفتاه في مستنقع مياه راكدة بمجرى وادي شهدان‘‘.

وأضاف “القحطاني”، أنه تم إخراج الفتاة من قبل المواطنين ونقلها للمستشفى قبل وصول الفرقة، كما تم إخراج الطفل قبل وصول الفرقة وتم نقله بإسعاف الدفاع المدني للمستشفى.

وأشار إلى أن الغريقين طفل يبلغ من العمر ١٠ أعوام وفتاه تبلغ من العمر ١٧ عاما، سعوديا الجنسية، مبينا أنه نتج عن الحادث وفاتهما.