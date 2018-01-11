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الرياض.. مهلة لمستخدمي شقق البناء المطور في غير الأغراض السكنية

الرياض.. مهلة لمستخدمي شقق البناء المطور في غير الأغراض السكنية
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تواصل – الرياض:

أكدت أمانة منطقة الرياض، أنه امتدادا إلى اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434 هـ، برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بشأن دراسة البناء المطور على الشوارع (٣٠ – ٣٦) متر بمدينة الرياض، أوصت كل من أمانة منطقة الرياض، ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث لعام 1434 هـ، والمنعقد في 26 ذو القعدة 1434 هـ، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى مع إعطاء المطورين مهلة لمدة 5 سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة والتقيد بالاستخدام السكني (شقق سكنية).

وأضافت الأمانة، أنها تأمل من أصحاب الاستعمالات المخالفة للاستخدام السكني اخلائها قبل 22-9-1439 هـ، حيث يتبقى على المهلة أقل من خمسة أشهر.

 

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