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ينتف شعر الشارب واللحية.. اكتشاف عيب غريب في «آيفون-X»

ينتف شعر الشارب واللحية.. اكتشاف عيب غريب في «آيفون-X»
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تواصل – وكالات:

كثرت الشائعات والأقاويل حول “آيفون – X” بعد ظهوره بمدة، حتى أن أحد مستخدمي هذا الهاتف بدأ يشتكي من عيب جديد فيه لم يذكره أحد من قبل.

ووَفْقاً لموقع ‘‘PhoneArena‘‘ الشهير المتخصص بشؤون الهواتف والأجهزة الذكية، فإن أحد مستخدمي آيفون – X اشتكى مُؤخَّراً من أن الهاتف يتسبب بنتف شَعْر شاربيه ولحيته”.

وبِحَسَبِ الموقع، لاحظ المستخدم أنه أثناء تقريب الهاتف إلى وجهه للتكلم، يدخل الشعر في الفراغات الموجودة بين هيكل الهاتف والشاشة، وأثناء إبعاد الهاتف تشد شعره بقوة وتسبب له آلاماً مبرحة”.

ورداً على هذه الشكوى الطريفة، قرر بعض مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ الرد على الرجل المذكور بصورة فكاهية، حيث كتب له أحد المستخدمين ساخراً: “يمكنك ضبط إعدادات الجهاز وتحويل ميزة نتف الشعر من الوضع الأوتماتيكي إلى الوضع اليدوي”.

يُشَارُ إلى أن هذا الهاتف الذي صدر، في 3 نوفمبر الفائت، حَقَّقَ شعبية واسعة ونسب مبيعات عالية، رغم الانتقادات العديدة التي وجهت إليه، حيث ادَّعَى البعض أنه يُعَانِي من مشاكل في عمل الشاشة.

وَأكَّدَ البعض الآخر أن هيكله ليس متيناً مُقَارَنَةً بهواتف آيفون السابقة، حتى أن خبراء تابعين لمؤسسة رقابة الجودة الروسية والجمعية الدَّوْلِيَّة لحماية حقوق المستهلك قَالُوا إن “آيفون – x” الجديد لم يثبت جدارته في اختبارات المتانة.

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