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4 مشاكل صحية خطيرة يسببها «فقدان الوزن السريع».. تعرَّف عليها

4 مشاكل صحية خطيرة يسببها «فقدان الوزن السريع».. تعرَّف عليها
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تواصل – وكالات:

يعتبر الجمع بين اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرِّيَاضية بانتظام لإِنْقَاص الوزن أمراً مُهِمّاً وجيداً جداً، ولكن المبالغة في تقليل كميات الطعام، وكذلك المجهود وحرمان الجسم مِمَّا يَحْتَاجه، قد يعرض الشخص لفقدان الوزن السريع.

ولا يعد فقدان الوزن السريع أمراً مميزاً، كما يتخيل البعض، بل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خَطِيرَة، وذلك وَفْقاً لما ذكره موقع “Livestrong” الطبي، كالآتي:

1 – الجلد المترهل

فقدان الوزن السريع غَالِباً مَا يترك وراءه جلداً مترهلاً على البطن والذراعين والساقين؛ ويحدث هذا لِأنَّ الجلد قد فقد بعض المرونة والدهون.

وينْصَح المركز الطبي لجامعة كولومبيا، بِأَنَّهُ إذا لم يعد الجلد بشكل طَبِيعِيّ على الجسم بعد عامين من فقدان الوزن، فقد تكون الجراحة هي الخيار الوحيد لتصحيحها، خَاصَّة عند فقدان الوزن السريع يحدث ذلك.

2 – حصى في المرارة

فقدان الوزن السريع يتسبب فِي الإِصَابَة بحصى في المرارة؛ بِسَبَبِ تكون الكتل الصلبة من الكوليسترول التي تتشكل في المرارة، ويمكن أن تكون غير مؤذية.

ولكن العديد من الأشْخَاص يعانون من الغثيان وآلام خَطِيرَة في البطن بِسَبَبِ الحصى في المرارة، إلى الحد الذي قد يَحْتَاج إلى إزالتها.

3 – فقدان العضلات

عندما تفقد الوزن بسرعة كبيرة، لا تذهب الدهون فقط بل العضلات أيضاً، فوَفْقاً لدراسة نشرت في يونيو 2012، فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤدي أَيْضاً إلى انخفاض كبير في كتلة الأنسجة العضلية؛ مِمَّا يمكن أن يؤدي أَيْضاً إلى تباطؤ عملية التمثيل الغِذَائِيّ.

4 – مشكلات الكبد

في حين يرتبط مرض الكبد الدهني عادة مع السمنة، ففقدان الوزن السريع هو عامل خطر لتطوير تلف الكبد، وهذا قد يكون راجعاً إلى التغيرات المفاجئة في الأحماض الدهنية بعد فقدان الوزن.

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