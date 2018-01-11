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«رويترز»: الحكومة تتولى إدارة «مجموعة بن لادن»

«رويترز»: الحكومة تتولى إدارة «مجموعة بن لادن»
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تواصل – وكالات:

قَالَتْ مصادر ‘‘إن الحُكُومَة تولت إِدَارَة مجموعة بن لادن للمقاولات، وأن هناك ممثلين حُكُومِيّين في اللجنة الإدارية الجديدة للشركة”، وَفْقاً لـ”رويترز”.

وأوضحت المصادر، أن ممثلين الإِدَارَة في الشركة هما: عبدالرحمن الحركان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة دار الأركان، وخالد نحاس عضو مجلس إِدَارَة الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهناك أَيْضاً عضوان من أَفْرَاد الأسرة في اللجنة هما: يحيى بن لادن، وعبدالله بن لادن.

وأَضَافَتِ المصادر، أن الحُكُومَة تدرس حَالِيّاً نقل بعض أصول المجموعة إلى الدولة؛ بهَدَف ضمان اسْتِمْرَار الشركة ومواصلة نشاطاتها لخدمة خطط التنمية في المَمْلَكَة.

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