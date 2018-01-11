«أرامكو» توقع مذكرة تفاهم مع 7 جهات لإنشاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران

تواصل – واس:

وقَّعت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتأسيس وإِنْشَاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهَيْئَة المدن الاقْتِصَادِيَّة، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العَرَبِيّة السعودية، ووزارة التعليم، وإعمار مَدِينَة الملك عبدالله الاقْتِصَادِيَّة، وشركة تقنية للطيران.

وتحدّد هذه المذكرة الأحكام التي سيعمل بموجبها الشركاء معاً لتأسيس وإِنْشَاء الأكاديمية، وذلك بمقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة بالرِّيَاض.

ووقَّع من جانب أرامكو السعودية، نائب الرئيس للخدمات الصناعية، ومدير عام التدريب والتطوير في أرامكو السعودية عبدالحكيم القوحي، الذي أكَّدَ أن الشركة تقدر الشراكة والتعاون مع الجهات الحُكُومِيّة والقطاع الخاص، وتعد إِحْدَى أَوْلَوِيَّاتِها في كل المبادرات التي تطلقها، مُشِيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن منظومة من التعاون والتنسيق المشترك مع جهات حُكُومِيّة عِدَّة، وبشراكة قَوِيَّة وفاعلة مع القطاع الخاص.

وأوضح، أنه بِحَسَبِ مخرجات دراسة الجدوى ستلبي الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران احتياجات سوق العمل المحلي بحيث يصبح قادراً على توفير 3,000 وظيفة في مجال الطيران بحلول عام 2023م، وبسعة تدريبية تصل إلى 1450 متدرباً من طيارين وفنيين لصيانة الطائرات. وستستهدف الأكاديمية الشِّرِكَات والجهات الحُكُومِيّة والخَاصَّة لتوطين وظائف قطاع الطيران في المَمْلَكَة.

ويَأْتِي تأسيس وإِنْشَاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران انْطِلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الشركاء إلى تحقيقها في مجال اهتمامهم بالمَسْؤُولِيَّة الاجْتِمَاعِيّة والمواطنة، والتزامهم بتعزيز قدرات هذا الجيل الناشئ وتطويرها، وتحقيق طموح المجتمعات المحلية، وتيسير عملية تدريب الشباب تماشياً مع رؤية المَمْلَكَة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م.