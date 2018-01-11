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بالتنسيق مع «الهيئة».. شرطة الرياض تطيح برجلين وامرأة يديرون مصنعاً للخمور

بالتنسيق مع «الهيئة».. شرطة الرياض تطيح برجلين وامرأة يديرون مصنعاً للخمور
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تواصل – فريق التحرير:

أَسْفَرَ التعاون والتنسيق المستمر بين هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمِنْطَقَة الرِّيَاض وشرطة المِنْطَقَة، عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمَدِينَة الرِّيَاض، تديره مجموعة من العَمَالَة الوافدة: رجلان وامْرَأَة يقيمون بصورة غير نظامية.

ووجد داخل المصنع أدوات تصنيع الخمور، وكميات تجاوزت 3000 لتر، مَا بين مَا هو تحت التصنيع وما هو جاهز للترويج، وجرى ضبطها وإتلافها.

وبين المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمِنْطَقَة الرِّيَاض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر أن أحد مراكز الهَيْئَة بمَدِينَة الرِّيَاض تلقى بَلَاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال مَا يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

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