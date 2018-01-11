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الرئيس اليمني: المملكة قدمت تضحيات لانتصار إرادة شعبنا في معركة الهوية

الرئيس اليمني: المملكة قدمت تضحيات لانتصار إرادة شعبنا في معركة الهوية
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ‘‘إن المَمْلَكَة قدمت ولا تزال التضحيات في سبيل انْتِصَار إرادة الشعب اليمني في معركة الهوية والمصير‘‘ مُؤكِّداً أنه يثمن ذلك الدور.

وَشَدَّد، خلال لقائه أعْضَاء هَيْئَة علماء اليمن في مَدِينَة الرِّيَاض، اليوم الخميس، على ضرورة قيام العلماء بدور في بيان مخاطر الطائفية، وخطورة المد الإيراني الرافضي، وفضح وتعرية مشاريع القوى الانْقِلاَبية، التي تدثرت تحت عباءة المناطقية والطائفية لغزو وتدمير اليمن.

وطمأن الرئيس اليمني العلماء بأن دستور اليمن القادم لن يخالف الثوابت الوطنية والدينية، مُضِيفاً أن الشريعة الإسلامية ليست محل خلاف بين عقلاء اليمن، وَفْقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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