سياسات المملكة تصعد بأسعار النفط لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

تواصل – وكالات:

صعدت أسعار نفط خام برنت أمس الأَرْبِعَاء، لتسجل أعلى إغلاق لها مُنْذُ 1125 يوماً (أكثر من 3 سنوات)، وتتجه لملامسة مستوى الـ70 دولاراً.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 139.56% خلال عامين، وذلك مع اقتراب برنت لمستوى 69.33 دولار تحديداً مُنْذُ العاشر من يناير 2016، الذي بلغ آنذاك مستوى 28.94 دولار، فيما زاد بنسبة 25.03% مُقَارَنَةً بأسعاره التي سجلها في العاشر من يناير2017، التي بلغت 55.45 دولار.

بينما أَغْلَقَتْ عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط على أقرب استحقاق في جلسة التداول مُرْتَفِعَة 1.23 دولار، أو مَا يعادل 2%، لتبلغ عند التسوية 62.96 دولار للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى مُنْذُ ديسمبر 2014 عند 63.24 دولار.

وساهمت عِدَّة عوامل في ارْتِفَاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، أبرزها التحركات التي أجرتها المَمْلَكَة مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ لخفض الإِنْتَاج حتى نهاية العام الحالي 2018، التي تمخض عنها موافقة المنظمة والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة على تخفيض الإِنْتَاج وتقليص المخزونات.

وساعد في ارْتِفَاع الأسعار أيضاً، توقعات اسْتِمْرَار هبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي، إِضَافَةً إلى المظاهرات والاحتجاجات السياسية الحالية التي تشهدها إيران.