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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع عقداً لإنشاء أول مصنع لطاقة الرياح بالمملكة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع عقداً لإنشاء أول مصنع لطاقة الرياح بالمملكة
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تواصل – واس:

وقعت مَدِينَة الملك عبدالله الاقْتِصَادِيَّة، ممثلة في الوادي الصناعي بمقرها بمحافظة رابغ، اليوم الخميس، عقداً مع شركة “طاقة الرياح العالمية” لإِنْشَاء أول مصنع بالمَمْلَكَة لتوليد الطاقة من الرياح، وذلك من خلال تصنيع هياكل وأبراج يُثبت عليها توربينات الرياح التي تتمثل وظيفتها الرَئِيسِيّة في توليد الطاقة من خلال الرياح.

مِنْ جَانِبِهِ أَعْرَب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمَدِينَة الملك عبدالله الاقْتِصَادِيَّة فهد الرشيد عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة طاقة الرياح العالمية التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات التي تُعْتَبَر إحدى الشِّرِكَات الرائدة والمتميزة بالشرق الأوسط في مجال صناعات الطاقة والاتصالات وبما فيها صناعة الطاقة المتجددة، مُشِيراً إلى أن المصنع سيشيد على مساحة نحو 102 ألف متر مربع.

وَأَشَارَ إلى أن جهود المَدِينَة الاقْتِصَادِيَّة تركز على رفع تنافسية الوادي الصناعي على مستوى المِنْطَقَة كمركز للصناعات المتنوعة وللخدمات اللوجستية، من خلال توفير بنية تحتية متميزة، وتطوير مستمر للإِجْرَاءَات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين؛ بهَدَف استقطاب الشِّرِكَات العالمية والمحلية الرائدة في مختلف القطاعات؛ مِمَّا يعزز السعي للمضيّ قدماً نحو تحقيق رؤية المَمْلَكَة 2030 التي تفتح مجالاً واسعاً أمام الاسْتِثْمَارَات المحلية والعالمية، خَاصَّة في هذا المجال الواعد الذي يحمل الكثير من الفرص التنموية على المدى المتوسط والبعيد.

بِدَوْرِهِ أَعْرَب الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي المهندس أيمن منسى عن سعادته بهذا العقد الذي يعكس مدى الثقة التي كسبتها المَدِينَة الاقْتِصَادِيَّة، ودليل على وتيرة النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات مَدِينَة الملك عبدالله الاقْتِصَادِيَّة كافة والوادي الصناعي بشكل خاص، مُشِيراً إلى اسْتِعْدَاد الوادي الصناعي التام للاسْتِمْرَار في عجلة التنمية والبناء لمواكبة الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية، والمضي قدماً في التوسع لمقابلة الطلب الكبير المتوقع من قبل مستثمرين محليين ودوليين، في ظل رؤية المَمْلَكَة 2030م التي تدعم التوجه الصناعي خَاصَّة في مجالات الطاقة البديلة.

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