صور جديدة لكوكب «المشتري» تشبه لوحة فنية

تواصل – وكالات:

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مُؤخَّراً، صوراً مقربة لكوكب المشتري، بواسطة مركبتها “جونو”.

وَتَمَّ تعديل الصور من قبل عالمين ماهرين، هما: جيرالد أيشتادت، وشون دوران، واللذان عززاها بواسطة الألوان والتباين، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ميرور” البريطانية.

وكانت المركبة “جونو” التابعة لـ”ناسا”، تدور حول كوكب المشتري مُنْذُ عام 2016، وأنجزت 9 دورات تحليق فوقه، ووفرت بيانات غير مسبوقة حول الكوكب الغامض.

وتظهر الصور، الجو المضطرب لكوكب المشتري، مع وجود عواصف تحوم حوله، وتبدو الصور الجديدة لكوكب المشتري، أشبه بلوحة “ليلة مليئة بالنجوم”.