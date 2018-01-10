القبض على 48 متسولاً بـ«خميس مشيط» يسكنون الفنادق

تواصل – عسير

كشفت الجهات الأمنية بشرطة بمنطقة عسير، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي، عن ضبطها، أمس، 48 متسولاً ومتسولة، يتخذون من فندقين وسط خميس مشيط مأوى لهم، بعد عمل كمين محكم أدى إلى ضبط جميع عناصر العصابة.

ووفقاً لـ”الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير- الرائد زيد بن محمد الدباش” فإن عملية إلقاء القبض على المتسولين جاءت في إطار استمرار الحملات الأمنية لـ (وطن بلا مخالف)، وبإشراف مباشر من قِبَل مدير شرطة منطقة عسير، اللواء «صالح بن سليمان القرزعي».

وأوضح أن شرطة خميس مشيط، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي؛ تواصل عمليات تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومجهولي الهوية، والقضاء على ظاهرة التسول، وأنها قامت برصد وتتبع المتسولين في المحافظة، حتى مغادرتهم لمقر سكنهم؛ حيث اتضح بأنهم يسكنون بفندقين في المحافظة.