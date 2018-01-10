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صحيفة باكستانية ترصد تأثيرات «التوطين بالمملكة» على تحويلات العمالة

صحيفة باكستانية ترصد تأثيرات «التوطين بالمملكة» على تحويلات العمالة
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تواصل- سامر محمد

قالت صحيفة “داون” الباكستانية: إن التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في السعودية تراجعت بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بتراجعها 5.5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملين الباكستانيين في المملكة أرسلوا إلى باكستان 2.53 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضافت أن آلاف الباكستانيين فقدوا وظائفهم في المملكة جراء برنامج التوطين الذي تنفذه الحكومة السعودية منذ أشهر، وهو ما يفسر تراجع تحويلات الباكستانيين من المملكة.

وتحدثت عن أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة إلا أن الحكومة فشلت في معالجة تلك القضية المتعلقة بتسريح العمال مع الحكومة السعودية.

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