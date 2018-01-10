ترامب: لا أتوقع «حرباً قادمة».. ونسعى لإحلال السلام بالقوة

تواصل – وكالات:

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن تكون هناك تجهيزات أمريكية لـ “حرب قادمة”، وقال: “هناك تعزيزات عسكرية أمريكية هدفها ضمان السلام بواسطة القوة”.

وتصريح ترامب جاء رداً على سؤال لصحافي نرويجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، حول ما قاله جنرال أمريكي لجنود أمريكيين متمركزين في النرويج عن “حرب قادمة”.

وقال ترامب: “لا أتوقع ذلك.. أعتقد أننا نسعى لإحلال السلام من خلال القوة، أعتقد أنه ستكون لدينا فترة طويلة من السلام، أتمنى أن نفعل”.

وأشار ترامب إلى أن تعزيزاته العسكرية، وسيلة للحفاظ على السلام في العالم رغم “المشاكل” مع كوريا الشمالية.

وأضاف أن “محادثات هذا الأسبوع بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لها طاقة إيجابية”.