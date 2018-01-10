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لحم الإبل يقي من «الجلطة القلبية» ويفيد في بناء العضلات

لحم الإبل يقي من «الجلطة القلبية» ويفيد في بناء العضلات
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تواصل – متابعات

أكدت خبيرة التغذية الدكتورة طرفة العقلا أن تناول لحوم الإبل ولو بكمية يسيرة وفي فترات متباعدة تعطي الجسم ما يحتاجه من بروتين جيد لصحة الجسم، عكس تناول بعض الأنواع الأخرى من اللحوم.

وأضافت العقلا أن تناول لحوم الإبل يقي من الإصابة بالجلطة القلبية بسبب احتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وبالتالي فإن تناوله من قبل من يرغب في بناء عضلاته كمادة بروتينية قوية لن يساهم في ترسيب الدهون داخل الجسم، ولا يساعد على السمنة بل على العكس من ذلك، سيجعل الجسم أكثر نضارة، خلال توجه المواد البروتينية التي يحتويها لبناء العضلات وعدم ترسب محتوياته من المواد الغذائية في الجسم بسبب استقلابها جميعها.

وقالت طرفة: إن بسبب تركيبة لحم الإبل الغذائية، نجده جيداً لكي يعتمد عليه في تخفيف وزن الجسم، لا سيما أن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها البعض بنسيج ضام كثيف لا يتخللها دهن مرتبط بالعضلات، لذا فإن لحم الإبل مفيد لمن يطبق الريجيم الغذائي ويرغب في تقليل مستوى “الكوليسترول” في الدم نظرًا لوجود حامض اللينوليك.

وبينت أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل، يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة، لأنه بطبيعته مقاوم للأمراض وخالٍ من الأدوية البيطرية. حسب “الرياض”.

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