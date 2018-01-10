مسؤول بغرفة الشرقية: القطاع العقاري يتراجع بعد القيمة المضافة

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كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان أن القطاع العقاري يعيش حالة من الترقب؛ ما نتج عنه تراجع في الإقبال جراء فرض القيمة المضافة.

وطالب “الدليجان” الجهات المختصة بضرورة مساواة القطاع العقاري بقطاعي الصحة، والتعليم الأهلي من خلال إعفاء العقار من الضريبة المضافة.

وقال وفقا لـ”عكاظ”: «وزارة الإسكان تعمل لتوفير الوحدات السكنية، واستطاعت تجاوز الهدف المرسوم في عام 2017 البالغ 280 ألف منتج سكني، بنحو 3 آلاف منتج ليصل إلى 283 ألف، فيما سيكون الهدف في العام الحالي إطلاق 300 ألف منتج».

من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد بارشيد أن المبلغ المحدد بنحو 850 ألف ريال يسهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة للأسرة.

وبين أن تحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمواطن الراغب في شراء المنزل بسعر لا يتجاوز 850 ألف ريال، يسهم في تشجيع وزارة الإسكان على التعاون مع شركات التطوير العقاري لإنتاج وحدات سكنية للمواطنين، ويساعد في تقليص أزمة الإسكان.