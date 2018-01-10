الحكم على مواطن بالسجن 12 عاما.. تستر على عملية إرهابية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

متحدث التحالف: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية وعلى الأمم المتحدة تسلم ميناء الحديدة

متحدث التحالف: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية وعلى الأمم المتحدة تسلم ميناء الحديدة

«العمل» تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن بالدفعة الثانية

«العمل» تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن بالدفعة الثانية

جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما

جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما

«الزكاة والدخل» تصدر دليل المستهلك لضريبة القيمة المضافة.. اعرف حقك

«الزكاة والدخل» تصدر دليل المستهلك لضريبة القيمة المضافة.. اعرف حقك

الحكم على مواطن بالسجن 12 عاما.. تستر على عملية إرهابية

الحكم على مواطن بالسجن 12 عاما.. تستر على عملية إرهابية
0

تواصل – متابعات

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن 12 عاماً مع وقف تنفيذ 4 أعوام منها، ضد «داعشي»، لتستره على معلومات بعزم مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مطلقي السراح، القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.

وشمل الحكم الابتدائي الصادر أمس (الأربعاء) ضد المدعى عليه (سعودي الجنسية) بإدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره الحكومة السعودية، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه وعزمه مبايعة زعيم «داعش» الإرهابي الضال أبو بكر البغدادي، وانضمامه لمجموعات من أعضاء التنظيم تتواصل فيما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتناقل أخبار وإصدار التنظيم وأعماله الإرهابية في مناطق الصراع، وحضوره اجتماعات أعضاء التنظيم ومطلقي السراح من مؤيديه، وتستره على عزم مجموعة من الأعضاء للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وفقا لـ”عكاظ”.

كما أدين بقيامه بتخزين صور ومقاطع من إصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي، وموضوعات يكفر فيها الدولة السعودية، وحضوره دروساً في التكفير وتستره على ذلك، ومحاولته الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في مناطق الصراع بسورية، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم هناك لمعاونته في ذلك، وتواصله مع منسق لخروج الشباب للأراضي السورية وتستره عليهما، وإتلافه جهازه الجوال المحتوي على مواد إرهابية وتكفيرية خشية انكشاف أمره للجهات المختصة.

وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن 12 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 4 أعوام، استناداً للفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435هــ، ومنها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق موقعه الإلكتروني إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة 13 من ذات النظام، وبقية سجنه لما ثبت بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

إلا أن القاضي قرر وقف تنفيذ 4 أعوام من المدة المحكوم بها المتهم، وذلك نظراً لصغر سنه أثناء ارتكاب ما أدين به، واستناداً للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

محاكمة سائق وافد يُروِّج «أفكارًا ضالة» بين الطالبات والنساء

محاكمة سائق وافد يُروِّج «أفكارًا ضالة» بين الطالبات والنساء

بلاغ مواطن يمنع وقوع حوادث سير على طريق «مكة- الطائف»

بلاغ مواطن يمنع وقوع حوادث سير على طريق «مكة- الطائف»

هروب «العاملات المنزليات» ينعش «السوق السوداء».. والمواطن الضحية

هروب «العاملات المنزليات» ينعش «السوق السوداء».. والمواطن الضحية

«شرطة الرياض» تطيح بالمواطن صاحب مقطع التحرش بالخادمة

«شرطة الرياض» تطيح بالمواطن صاحب مقطع التحرش بالخادمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي
تدوينات حرة

الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي

المزيد
«تواصل» تنفرد بقصة  «البطل حنفي» وكيف سيطر على لصي المتجر بالخبر؟ 
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بقصة  «البطل حنفي» وكيف سيطر على لصي المتجر بالخبر؟ 

المزيد
الكتابة للموجوعين
مقالات

الكتابة للموجوعين

المزيد
تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين
تقارير وحوارات

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>