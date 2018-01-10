«حساب المواطن»: التسجيل لا يزال متاحاً للراغبين.. ومراجعة الدعم في مارس

تواصل – الرياض:

دعا المهندس على هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن عموم المواطنين الراغبين في الاستفادة من حساب المواطن والذين لم يسجلوا حتى الآن وطلباتهم مكتملة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج.

وقال راجحي: البوابة الإلكترونية للبرنامج متاح التسجيل فيها للجميع وزودناها بحاسبة الاستحقاق الإلكترونية والتي تتيح للجميع حساب قيمة الدعم المستحق، ونحن وجميع الكوادر العاملة في البرنامج حريصون على خدمة المستحقين ومتابعة جميع ما يتعلق بأمورهم لضمان جودة خدمتهم منذ بدء التسجيل حتى وصول الدعم المستحق لهم .

وأشار المهندس علي راجحي أن البرنامج كثف من تواصله مع البنوك لضمان عدم المساس بمبالغ الدعم التي تم صرفها للمستحقين ولتصحيح وتلافي جميع الأخطاء التي حدثت في بعض الحسابات وخلافه مما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات والمعاملات.

كما بين مدير عام البرنامج أن المراجعة القادمة للدعم المقدم لمواكبة أي تأثيرات أو تغييرات ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مارس بعد صرف الدفعة القادمة وهي الثالثة. حسب “الرياض”