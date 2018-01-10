أمير الحدود الشمالية يوجه بمتابعة حالة المريضة السبعينية «العنزي»

تواصل – سلطان الصقري:

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير مِنْطَقَة الحدود الشمالية، مدير عام الشؤون الصحية بالمِنْطَقَة عبدالله بن ولمان العازمي، بمتابعة الحَالَة الطبية للمريضة “م العنزي”، ٧٣ سنة، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لحالتها، بعد أن تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بأن خطأً طبياً أدى إلى دخولها في غيبوبة.

وَأكَّدَ سُمُوّه على ضرورة دراسة الحَالَة الطبية بعناية، والتنسيق مع المراكز الطبية المتقدمة داخل المَمْلَكَة، ونقلها لأي مُسْتَشْفَى متخصص في علاج حالتها الصحية، إذا سمح وضعها الصحي بذلك، وإفادة سُمُوّه عاجلاً فِي حَالِ وجود صعوبات لعلاجها، كما أمر بموافاته بتقرير عن تطورات علاجها بشكل دوري.

يُذْكَرُ أَنَّ سمو أمير مِنْطَقَة الحدود الشمالية، وجه بتشكيل لجنة طبية متخصصة ومحايدة من وزارة الصحة بمَدِينَة الرِّيَاض، بإشراف إمارة مِنْطَقَة الحدود الشمالية؛ للتحقيق فيما نُشر بمواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ تحت هاشتاق “خطأ طبي يدخل المريضة (م. العنزي – ٧٣ سنة) في غيبوبة” في مُسْتَشْفَى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، وَذَلِكَ لِإيضاح ملابسات الحَالَة الطبية، والخروج بنتائج وتوصيات لمعالجة الأخطاء فِي حَالِ وقوعها فعلاً، ومحاسبة المتسببين، وتلافي حدوثها، والرفع بالتوصيات عاجلاً.